Маріуполь частково залишився без електрики, газу та інтернету

У Маріуполі ввечері 28 лютого продовжуються обстріли. Як повідомляє кореспондент проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода), близько 21:30 в деяких районах міста зникла електрика, інтернет-зв’язок та газопостачання.

Зокрема, світла немає у 23 і 17 мікрорайонах, у Приморському районі та в центрі міста.



В місцевій теробороні не виключають, що війська РФ цими днями почнуть «глушити зв’язок, інтернет та телебачення в прифронтовій зоні, щоб запускати дезінформацію про капітуляцію України, аби примусити місцеве населення не спричиняти спротив».

На минулому тижні жителів лівобережного району Маріуполя евакуювали через обстріл житлових будинків.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

В Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися 28 лютого в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є одним з учасників цієї зустрічі, повідомив, що переговори української і російської делегацій були важкими: «Щоправда, вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси».