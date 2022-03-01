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Новини | Суспільство

Європарламент своєю резолюцією підтримав надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Раніше 1 березня голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ця інституція визнає європейську перспективу України

Європейський парламент підтримав резолюцію, якою рекомендував інституціям Європейського Союзу надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Документ закликає Євросоюз працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство в блоці відповідно до статті 49 договору про Євросоюз. Відтак резолюція передається відповідним органам ЄС та країнам-членам для ухвалення відповідних рішень.

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Водночас резолюції Європарламенту носять не обов’язковий, а дорадчий характер.

Тим часом вісім країн Євросоюзу закликали надайти Україні членство в блоці за прискореною процедурою.

Раніше 1 березня голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ця інституція визнає європейську перспективу України.

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