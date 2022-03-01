ЄСПЛ наказав Росії припинити обстріли цивільних об’єктів – проміжне рішення

Європейський суд з прав людини оприлюднив проміжне рішення за позовом України проти Росії, отриманим 28 лютого. Про це суд повідомив 1 березня.

Позов стосувався «масових порушень прав людини, скоєний російськими військами в ході військової агресії проти суверенної території України».

«Суд вирішив, в інтересах сторін та з дотриманням належних процедур, наказати уряду Росії утриматися від військових атак на цивільних та цивільні об’єкти, в тому числі житлові помешкання, машини рятувальних служб та спеціально захищені цивільні об’єкти, такі як школи та лікарні, аби забезпечити безпеку медичних закладів, персоналу та автомобілів «швидкої» на території, яка зазнає нападу або перебуває під облогою російських військових», – йдеться в повідомленні суду.

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ЄСПЛ також доручив Москві повідомити суд про вжиті на виконання цього рішення заходи.

Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало це рішення.

Раніше генеральна прокурорка повідомила про початок процесу притягнення Росії до кримінальної відповідальності за воєнні злочини в Україні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.