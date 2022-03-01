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Притягнення Росії до відповідальності розпочато, Білорусі приготуватись – Венедіктова

У цьому процесі вже є перші результати, каже генпрокурорка

Процес притягнення Росії до кримінальної відповідальності за воєнні злочини в Україні розпочато, Білорусі – приготуватись, заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

«Вони (Росія – ред.) наївно вважають, що перебувають в зоні комфорту і думають, що прикриються своїми воєнним чи політичними функціонерами - маячня сивої кобили. Ми вже почали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн», – повідомила вона.

За словами Венедіктової, у цьому процесі вже є перші результати.

Наразі Офіс генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни 450 депутатам Держдуми, 167 депутатам Ради федерації, російському генералітету.

Окрім того, додає вона, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.

Тепер, додає генпрокурор, дозвіл має надати Досудова палата суду і тоді розпочнеться повноцінний судовий процес.

«Чому для нас важливий Міжнародний кримінальний суд?.. Він може видавати ордери на ваше затримання в інших країнах світу. Сховатися буде непросто, виїхати до європейських вілл, маєтків і на моря теж!.. Країн, що ратифікували Римський статут МКС – 123 і в кожній на вас буде «червоний прапорець» на кордоні», – наголосила Венедіктова.

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За її словами, Україна також відкрила кримінальне провадження за воєнні злочини в Україні щодо Білорусі – «плацдарму і пособника вторгнення».

«Ви – на черзі», – підсумувала генпрокурорка.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

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Тисячі людей вийшли на вулиці своїх країн по всьому світу на підтримку України, яка протистоїть широкомасштабному вторгненню російських військ

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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