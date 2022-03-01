Данілов розповів про «кадировців», які приїхали в Україну «для ліквідації Зеленського»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі марафону українських телеканалів, що до України були відправлені Росією чеченські військовослужбовці для ліквідації президента Володимира Зеленського. Втім, зазначив він, представники російської Федеральної служби безпеки, які не підтримують вторгнення Росії в Україну, повідомили про це українським спецслужбам – в результаті частина «кадировців» ліквідована, інша частина – «під прицілом».

«Спецоперація, яка мала відбутися безпосередньо «кадировцями» з ліквідації нашого президента, нам на сьогодні цілком відома. І я можу сказати, що ми отримали інформацію від представників ФСБ, які на сьогодні не мають бажання брати участі в цій кривавій війні. І завдяки цьому була знищена та «кадировська» елітна група, яка сюди вирушила саме для ліквідації нашого президента.

Данілов уточнив, що «кадировці» були розподілені на дві групи. «Ми їх відслідковували. Одна група була накрита в Гостомелі. Інша група зараз, скажем так, перебуває під прицілом», – наголосив він.

28 лютого у своєму телеграм-каналі Глава Чечні Рамзан Кадиров визнав загибель в Україні двох військовослужбовців із Чечні, але не повідомив їхні імена: «Серед уродженців Чеченської республіки вже є, на жаль, втрати. Двоє померли, ще шестеро отримали поранення різного ступеня».

Втім, ані Кадиров, ані Кремль не коментували заяв української влади про «кадировців», які «приїхали до України для ліквідації президента Зеленського».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені . При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».