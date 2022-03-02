За сім днів війни загинули понад 2000 цивільних – ДСНС

За сім днів війни загинули понад 2000 цивільних, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«За сім днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників», – вказано у повідомленні ДСНС.

За даними відомства, вдалося зберегти життя понад 150 людей, ліквідувати понад 400 пожеж, що виникли після обстрілів військами РФ, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

Під час виконання завдань загинули десять рятувальників і 13 були травмовані, повідомила ДСНС.

За даними Офісу уповноваженого з прав людини, з початку вторгнення Росії в Україні загинула 21 дитина та постраждали ще 55 дітей.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, а також заявляють, що не обстрілюють українські міста. 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені, але не уточнив точного їх числа.