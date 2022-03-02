ЄС розширив санкції проти Білорусі через її участь в агресії Росії проти України

Посли Європейського союзу ухвалили нові санкції проти Білорусі «за її участь в агресії Росії проти України», повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Відключення від SWIFT поки що Білорусі не стосується, зазначає білоруська служба Радіо Свобода.

Санкції передбачають додаткові обмеження на торгівлю товарами, що використовуються під час виробництва тютюнових виробів, мінерального палива, бітумних речовин і газоподібних вуглеводневих продуктів, калійних продуктів, виробів із дерева, цементу, чавуну та сталі, гумотехнічних виробів.

Європейський союз також продовжує обмеження на постачання до Білорусі товарів і технологій подвійного призначення та надання супутніх послуг, а також обмеження на експорт товарів і технологій, які можуть сприяти розвитку військової, технологічної й оборонної безпеки Білорусі. Обмеження запроваджуються також для надання відповідних послуг білоруській стороні.

Весь перелік підсанкційної продукції займає 120 сторінок.

Рішення про санкції набирає чинності після його офіційного опублікування.

Раніше, 1 березня, посли Євросоюзу ухвалили рішення запровадити візові санкції щодо ще 22 високопоставлених білоруських військовослужбовців та посадових осіб Міноборони, які «сприяли російській військовій агресії з території Білорусі», до цього у «чорний список» Євросоюзу разом із депутатами Держдуми внесли 20 білоруських чиновників і військовослужбовців.

Олександр Лукашенко 1 березня заявив, що білоруська армія не брала участі у бойових діях «і не бере». Проте 27 лютого він зізнався в тому, що з території Білорусі були зроблені ракетні удари по Україні, тоді він назвав це «вимушеним кроком».

На початку лютого 2022 року Росія перекинула до Білорусі кілька тисяч своїх військових у рамках спільних навчань «Союзна рішучість – 2022». За планом вони мали закінчитися 20 лютого.

Як заявляло Міноборони РФ, навчання проходили на п’яти полігонах, розташованих переважно на заході й південному заході Білорусі. Також для навчань було використано чотири аеродроми, де були розміщені стратегічні бомбардувальники: у Барановичах, Лунинці, Ліді і Мачулищах. Усі перелічені райони розташовані поблизу кордонів з Україною.