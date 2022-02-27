У Мінську протестували проти війни з Україною, десятки людей затримали

У Мінську почалася акція протесту проти участі Білорусі у війні з Україною, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Силовики перекрили під’їзди до Генерального штабу в столиці, намагаючись перешкодити проведенню протесту. Зрештою люди зібралися біля будівлі, протестуючи проти російського вторгнення до України та участі в ньому білоруських військ.

До участі в акції закликала лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська.

Згодом на акції почалися затримання. Станом на 18 годину за мінським часом (на 17 за Києвом) затримали 88 людей. Затримання також відбувалися на дільницях, де тривав «референдум» щодо змін до конституції Білорусі.

Увечері було відомо про 182 затриманих як на протестах проти війни з Україною, так і на дільницях для голосування.

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Також сотні білорусів взяли участь у акції протесту проти агресії Росії проти України у столиці Литви Вільнюсі. На акції виступила Світлана Тихановська, яка заявила, що їй «соромно перед українцями».

«Режим через те, що йому треба платити керівництву Росії за підтримку після виборів 2020 року, надає територію Білорусі для російської агресії. Роблять вони, а соромно нам», – сказала політикиня.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».