Аеропорт у Житомирі зазнав ракетного удару з Білорусі – Держспецзв’язку

По аеропорту в Житомирі завдали ракетного удару з боку Білорусі, повідомляє Державна служба зі спеціального зв’язку.

«По аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що йдеться про ракети комплексу «Іскандер», випущені з території Білорусі.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ході розмови з фактичним очільником Білорусі Олександром Лукашенком отримав від нього гарантії, що під час проїзду, переговорів з російською стороною та повернення української делегації «всі літаки, гелікоптери і ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі».

Ці переговори мають відбутися на українсько-білоруському кордоні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».