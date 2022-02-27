Ляшко просить фармацевтів, які не виходять на роботу через страх, повернутися до аптек

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав фармацевтів, які зачинили аптеки через страх бойових дій, повернутися до роботи.

«Є проблеми, про які ми знаємо, які ми оперативно вирішуємо, але які можуть відчувати наші українці – це те, що деякі аптеки закрились через те, що не прийшли працювати фармацевтичні працівники. Тому я звертаюсь до тих, хто сьогодні може прийти в аптеку, але не прийшов з тих чи інших причин. Нашим хлопцям на передовій сьогодні не легше. І вони своїм прикладом показують, що ми всі повинні виконувати свою роботу», – аргументував міністр.

Він закликав тих, хто через сумніви чи страх не відновив роботу аптеки, «переглянути свою позицію».

«Ви повинні прийти, відкрити і відпустити: чи інсулін, чи інший життєво важливий лікарський препарат. Оскільки, можливо, хтось потребує цього препарату не менше, ніж поранений боєць або поранений українець у лікарні. Ми намагаємося все це закрити, мережа комунальних аптек, яка є сьогодні, працює, але вони ускладнюють доступ до цих лікарських препаратів. Тому прохання до всіх: виходьте, працюйте, наші військові довели ще раз всьому світу, що вони захищають», – попросив голова МОЗ.

Ляшко вказав на те, що жоден медик не залишив роботу в лікарні, а медичні заклади продовжують працювати.

«Хотілося б, щоб всі інші, у кого народжується сумнів, чи варто їхати, чи не варто, оцінили все і робили свою роботу, оскільки від нас залежить життя і здоров’я українців», – додав він.

За даними Радіо Свобода, в деяких регіонах України, зокрема, у Львові, виникають складнощі з роботою аптек – чимало закладів зачинені.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».