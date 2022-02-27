МОЗ кличе зарубіжних медиків до України на допомогу

Міністерство охорони здоровʼя потребує допомоги іноземних фахівців і готове прийняти закордонних медиків в Україні.

«Наразі є гостра потреба в робочих медичних руках для допомоги і по всьому фронті, і в тилу. Міністерство охорони здоровʼя України вдячне усім друзям і партнерами з десятків країн і міжнародних організацій за готовність надати гуманітарну допомогу і допомогу медичними кадрами», – заявили у відомстві.

Іноземних медиків, які виявлять бажання працювати зараз в Україні, МОЗ просить звертатися до закордонних дипломатичних установ України у відповідних країнах, або ж надсилати свою анкету для опрацювання подальшої логістики на електронну адресу міністерства ukrainemedhelp@gmail.com.

Тим часом, за інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, наразі найбільша потреба є у фахівцях зі складних переломів та баротравм від вибухів бомб і ракет.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».