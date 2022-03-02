Офіційно: Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT

Європейський Союз офіційно схвалив відключення семи російських банків від електронних систем обміну інформацією про платежі. Рішення з’явилося на сайті європейського законодавства 2 березня.

Це рішення ухвалене у відповідь на нову агресію Росії проти України. Воно передбачає запровадження «подальших обмежувальних заходів щодо доступу до спеціалізованих фінансових систем обміну повідомленнями» для деяких російських банківських установ.

Під обмеження потрапили банки ВТБ, ВЕБ.РФ, «Промзв’язокбанк», «Відкриття» та «Росія».

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SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це створена у 1973 році електронна система передачі й проведення платежів, яку використовують по всьому світу банки та фінансові установи. Вона об’єднує понад 11 тисяч фінустанов з понад 200 країн світу. Система не зберігає і не переказує кошти, але дозволяє банкам та іншим фінансовим компаніям сповіщати один одного про майбутні операції. Через SWIFT щодня проходить понад $330 мільярдів.

Відключення від SWIFT часто називають «фінансовою ядерною зброєю». Відсутність цієї електронною системи значно ускладнює розрахунки з іншими фінансовими установами.

Заборона користуватися SWIFT обмежить Росії доступ до фінансових ринків у всьому світі.

Вона також негативно вплине на експортно-імпортні операції, отримання кредитів, інвестування за кордоном та спричинить розпродаж російських цінних паперів.

Можуть ставатися збої при переказах із використанням міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Німеччина 26 лютого стала останньою країною, яка підтримала відключення Росії від міжнародної банківської системи платежів після вторгнення Росії в Україну.