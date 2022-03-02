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Зеленський призначив уповноваженого для взаємодії активістів і добровольців

Згідно з указом президента, таким уповноваженим призначено Андрія Ляховича

Президент України Володимир Зеленський призначив уповноваженого з питань взаємодії з громадськими об’єднаннями та добровольчими формуваннями, які беруть участь у гарантуванні національної безпеки, йдеться в указі президента.

Згідно з указом президента, таким уповноваженим призначено Андрія Ляховича.

Повідомляється, що рішення ухвалене задля «налагодження належної взаємодії з громадянами, громадськими об’єднаннями, добровольчими формуваннями, які добровільно беруть участь у гарантуванні національної безпеки, обороні та захисті держави у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України».

Відповідно до указу, основним завданням Ляховича є налагодження ефективної взаємодії громадян, громадських об’єднань, добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для оборони України.

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