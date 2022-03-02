На станції метро у Києві виявили диверсантів, один із них ховав у дитячій іграшці боєприпаси – поліція

У Києві на одній із станцій метро правоохоронці виявили п’ятьох диверсантів, йдеться в повідомленні столичної поліції уфейсбуці.

Повідомляється, що на одну із станцій метро чоловіки прийшли нібито переночувати та сховатися в укриття, але підозріло поводилися.

«Під час ретельного огляду речей поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої. Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів ЗСУ через месенджери. Також на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, спорядженні чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини», – йдеться в повідомленні.

Затриманих передано працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій, повідомили у поліції.

Українська влада заявляє, що Київ для російських військ зараз є однією з найбільших мішеней. Також громадян неодноразово попереджали про діяльність диверсійних груп у столиці.