Київ продовжує готуватися до оборони, зводяться фортифікаційні споруди – КМДА

У Києві ніч на 2 березня пройшла спокійно, зранку відкрилися магазини та аптеки, працює транспорт та гуманітарний штаб, повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.

«Ніч проти 2 березня у місті пройшла спокійніше, ніж попередня. Київ продовжує готуватися до оборони, зводяться фортифікаційні споруди. Із 8:00 там, де це можливо, почав курсувати громадський транспорт, відкриваються продуктові магазини, аптеки. Працює гуманітарний штаб, який забезпечуватиме медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує – одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми», – йдеться в повідомленні.

Жителів Києва просять слідкувати за інформацією, оскільки для роботи гуманітарного штабу необхідна велика кількість волонтерів.

Українська влада заявляє, що Київ для російських військ зараз є однією з найбільших мішеней. Президент Володимир Зеленський напередодні призначив генерала Миколу Жернова головою військової адміністрації у Києві, а Віталій Кличко залишається мером Києва.