Зеленський призначив генерала Миколу Жернова головою військової адміністрації у Києві, Кличко залишається мером

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що призначив генерала Миколу Жернова головою військової адміністрації у Києві, а Віталій Кличко залишається мером Києва.

«Шановні кияни! Оборона столиці – понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Миколайович. Служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках. Зараз у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки. Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації», – сказав Зеленський.

Він додав: «Після війни повернемо все на свої місця у столиці».

Раніше сьогодні перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що столичні служби наразі обладнують захисні споруди на в’їздах у столицю.

Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби, допомагати близьким, особливо людям літнього віку.