«Зробіть це!» – Кулеба закликав партнерів України надати бойові літаки

Росія все ще має перевагу в небі в ході вторгнення в Україну, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він написав увечері 3 березня в своєму твітері.

«Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами?» – озвучив риторичне питання голова МЗС.

Він висловив думку, що партнери України, які досі не ухвалили рішення про надання бойової авіації, можуть ухвалити це рішення вже зараз.

«Зробіть це!» – закликав Кулеба.

Раніше 3 березня президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів назвати термін закриття неба для бойової авіації Росії.

Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.