Санкції проти Росії вже є безпрецедентними, але нові обов’язково будуть – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що санкції проти Росії через її вторгнення в Україну вже є безпрецедентними, але будуть запроваджені нові. Голова МЗС сказав про це, відповідаючи в ефірі Радіо Свобода на запитання про те, чи задоволена Україна санкціями проти Росії.

«Санкції, які були запроваджені вже є безпрецедентними, завдають неправної шкоди російській економіці. Нові санкції – на підході. Поки що жодна ідея санкцій, яку запропонувала Україна партнерам не була відкинута. Всі нові санкції опрацьовуються, і нові санкції обов’язково будуть», – сказав міністр.

За його словами, якими б сильними не були санкції – «їх буде замало до тих пір, поки Росія не припинить війну, не вийде з українських територій, не відшкодує нам наші втрати».

«Саме тому ми будемо продовжувати працювати над збільшенням санкційного тиску, я щойно завершив ромову із держаним секретарем Ентоні Блінкеном і ми, зокрема, цю тему обговорювали», – наголосив Кулеба.

Захід, зокрема США і ЄС, запровадили низку санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, закликаючи зупинити війну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».