«Передбачити дії ворога дуже важко». Як в Енергодарі боронять найбільшу в Європі АЕС

Ввечері 3 березня на блокпосту на в’їзді до Енергодару, де розташована Запорізька АЕС, поновилися бої між російськими військовими та містянами, що чергували на блокпосту. Про те, що зараз відбувається в місті проєкту «Новини Приазов’я» розповів міський голова Дмитро Орлов.

Жителі Енергодару чергують на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС.

на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС. У своєму звернені міський голова Енергодару заявив, що АЕС не буде передана під контроль російських військових.

– Що у вас зараз відбувається в Енергодарі, що на блокпосту? Що сталося?

У всьому місті відсутнє водопостачання. Частково відсутнє енергопостачання

– Дивіться, більш ніж годину тому велика колона броньованої техніки ворожої підійшла до міста і з відстані кількох кілометрів відкрила вогонь по блокпосту, по мирному населенню. Потім підійшла до блокпоста та почалися обстріли. Зараз уже годину лунає сирена, тривають обстріли, не вщухають обстріли. Вже є певна інформація щодо влучення ворожої артилерії у будинки міста. Пожежа. Зараз у всьому місті відсутнє водопостачання. Частково відсутнє енергопостачання – і більше інформації немає.



– Яка кількість загиблих та поранених?

Зараз немає інформації, ані про загиблих, ані про поранених. Але, я думаю, що такі є, бо пострілів дуже багато– Зараз немає інформації, ані про загиблих, ані про поранених. Але, я думаю, що такі є, бо пострілів дуже багато.

Немає інформації, ані про загиблих, ані про поранених. Але, я думаю, що такі є, бо пострілів дуже багато



– Ви вчора вели переговори з представниками російських військ, правильно?



– Там не було переговорів, ми доносили інформацію, що ми проти того, щоб вони зайшли, наближалися до міста, і виразили свої позиції щодо атомної станції. Це питання не міської влади – це питання міжнародних відносин.



– На відео з вашого офіційного телеграм-каналу видно, як палає блокпост. Яка відстань між тим блокпостом, що палає і в який влучив снаряд, та Запорізькою атомною електростанцією?



– Це близько чотирьох-п’яти кілометрів.



– Ви попереджали російські війська, що потрапляння снаряду загрожує безпековій ситуації, екологічній, не лише в Україні, а в Європі та Росії?

– Так, звичайно. І Конвенцію Женевську вчора передали (представникам російських військ – ред.), де чітко зазначено, що міста та ядерні об’єкти не можуть бути об’єктом військової агресії.



– Вони спрямовано поцілили в цей блокпост? Ракетою чи що це було?

– Яким саме снарядом – у мене нема інформації. Але так, постріл був з відстані кількох кілометрів, саме в блокпост.



– Вчора на блокпості, за даними «Енергоатому», зосередилися близько двох тисяч жителів та працівників електростанції. Сьогодні така сама була ситуація? Скільки людей охороняли?



– Сьогодні такої самої ситуації не було, бо раптово з’явилася колона великої техніки. І оскільки вона почала відразу (відкривати – ред.) вогонь, то щоб не наражати людей на небезпеку, ми зробили повідомлення, щоб всі люди залишались або вдома, або йшли до укриттів для того, щоб убезпечити життя мешканців.



– Зараз блокпост палає, чи вдалося загасити пожежу?

– Зараз на блокпосту йдуть якраз бої, то загасити (пожежу – ред.) там немає можливості.



– А хто бере участь в боях?

– Міська самооборона та представники тероборони.



– З боку росіян це хто? Це – танки, БТРи, БМП? Які види військ?

– Танки точно є. По кількості – важко сказати, бо їх там багато. Там різноманітна броньована техніка.



– Вчора була ситуація, коли російські військові просто просилися на Запорізьку атомну електростанцію з тим, щоб нібито просто зробити там світлини, показати командуванню, що вони її зайняли. Обіцяли повернутися. Це був такий маневр, спроба вас ошукати?



– У мене немає інформації, що це було. Передбачити дії ворога дуже важко, тим більше, що вони зі здоровим глуздом ніяк не зв’язані.



– Можемо ще раз проговорити? Зараз ми бачимо замість вас чорний прямокутник, тому що ви перебуваєте в місті, де немає світла, правильно?

– Так, зараз світла немає, тому з картинкою трішки є проблеми.

– У нас шоста година, третє березня, і я так розумію, що всі шість енергоблоків ЗАЕС працюють?

Поки зауважень по роботі електростанції немає

– Працюють на енергетичному рівні потужності, згідно з диспетчерським графіком обмеження. Так, всі шість енергоблоків, деякі перебувають у резерві, деякі перебувають на планово-попереджувальному ремонті. Поки зауважень по роботі електростанції немає.



– Які далі ваші дії? «Енергоатом» звертався до МАГАТЕ з проханням втрутитись у ситуацію і захистити 30-кілометрову зону захисту навколо кожної з атомних електростанції в Україні? Якусь відповідь ви чули?



– У мене не було ніяких відповідей. Ми будемо робити усе можливе для того, щоб населення залишалося максимально в безпеці, і для того, щоб всі комунальні служби якомога скоріше налагоджували свою роботу, щоб у людей було тепло, вода та світло. Ми, звичайно, будемо звертатися до міжнародних інстанцій, щоб звернули увагу, що ядерна катастрофа… найбільший в Європі ядерний об’єкт – це привід замислитися щодо безпеки в самій Європи та в усьому світі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

За даними ДСНС України, станом на ранок 2 березня внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних. «За сім днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників», – вказано у повідомленні ДСНС.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб. Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія втратила у війні проти України щонайменше 6000 своїх військових. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Однак у Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».