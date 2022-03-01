Запоріжжя чинить опір: загиблі цивільні, мітинг за Україну в Мелітополі і «живий щит» у Енергодарі

У Запорізькій області офіційно зафіксовані випадки загиблі цивільних внаслідок дій російських військових. Як повідомив 1 березня мер Приморська Олександр Кошелевич, жителі його міста «намагалися проїхати повз блокпост окупантів, що встановлений на виїзді в бік Мелітополя. На вимогу «зупинитися» водій не зреагував, і по ним був відкритий вогонь на ураження». Загинули двоє людей у машині – водій та пасажир.

Упродовж дня в регіоні відбувався рух російських військ поблизу міста Енергодар, поруч із яким розташована Запорізька АЕС. Натовп місцевих жителів упродовж кількох годин чергував на в’їзді до міста, утворивши «живий щит». Відео з місця подій оприлюднив радник міського голови Енергодара Віктор Бучнєв.

Як згодом повідомила пресслужба Енергодарської міської ради, жителі чергували близько двох годин на підступах до міста, не даючи туди проїхати російській військовій техніці, після чого та розмістилася неподалік населеного пункту.

Обстрілів 1 березня зазнав районний центр Василівка. Зранку снаряди прилетіли на двір місцевої школи, внаслідок обстрілу двоє людей зазнали тяжких поранень. Також Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє про руйнування внаслідок обстрілів залізничного мосту у Василівці, внаслідок чого відсутнє залізничне сполучення з південною частиною області.

Другу добу в Запорізькій області відбуваються акції протесту жителів міст, до яких зайшли російські військові. Опівдні 1 березня на центральній площі Мелітополя зібралися городяни з національними прапорами, які після спільного молебню пройшли центром міста до однієї з адміністративних будівель міста, яка зайнята росіянам. Активісти співали гімн і скандували «Окупанти» та «На х…». Пряму трансляцію з події у фейсбуці вела мелітопольська активістка Ольга Гайсумова. На відео чутно, як при наближенні демонстрантів російські військові відкрили вогонь у повітря.

Також Ольга Гайсумова оприлюднила відео, на якому мелітопольці не дають російській техніці їхати вулицями міста, стаючи на її дорозі та лягаючи під колеса і скандуючи «Домой».

Напередодні аналогічна акція протесту з вимогою до росіян покинути адмінбудівлі і місто в цілому відбулася в Бердянську.

Російське угруповання, яке наступає з окупованого Криму, територіально досягло найбільшого просування – порівняно з угрупованнями, які рухаються з півночі на Київ та Харків. Росіяни захопили кілька міст зі значним населенням, зокрема, увійшли до обласного центру Херсонської області.