«Херсон ще стоїть» – мер міста про атаку Росії

З ранку 1 березня російські війська почали штурм міста Херсон. Вдень, за даними влади Херсонщини, почалися обстріли жилих будинків. Про те, як Росія атакувала південне місто України і як зараз жителі переживають російський наступ, – проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода) розповів мер Херсона Ігор Колихаєв.

На початку доби 28 лютого в Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що російські військові хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв уночі 1 березня звернувся до жителів міста і запевнив, що «Херсон був і залишається українським».

У Херсоні, за даними місцевої ОДА, внаслідокобстрілів з боку російської армії близько 11-ї години вівторка сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на другому та третьому поверхах.

У одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждали четверо людей.

– Чи є точна інформація щодо кількості загиблих та постраждалих у Херсоні?



– Зараз дуже важко сказати, яка кількість загиблих у місті Херсоні. Але дуже багато двохсотих (загиблих – ред.) та дуже багато трьохсотих (поранених – ред.). Чому важко? Тому що йдуть зараз бойові дії, і, дійсно, зараз йде окупація нашого міста.



– Ви двохсотими та трьохсотими називаєте лише військових, чи йдеться також про мирних жителів?



– Йдеться також і про мирних жителів нашого міста.



– Що зруйновано, що постраждало, що згоріло у Херсоні?

Пожежі у багатоповерхових будинках. Багато вибухів у місті.

– Дуже багато було влучень у школи, дуже багато було влучень у ТРЦ «Фабрика». Пожежі у багатоповерхових будинках. Багато вибухів у місті.



– Те, що ви говорите, що є окупація: це означає, що російські війська контролюють місто, чи це ще не визначене?



– Зараз ми всі перебуваємо у міській раді. Ми (українська місцева влада – ред.) працюємо, намагаємося зробити так, щоб виїжджали ті чи інші бригади, щоб можливо було забезпечити життя нашого міста. Це дуже важко, тому що йдуть обстріли. Люди бояться виїжджати. Зараз є вода, є світло, але не у всіх районах. Є пошкодження струму (ЛЕП – ред.) та газу (газових магістралей – ред.). Частина людей перебуває у школах, частина – у бомбосховищах.

– Чи вам відомо, куди просуваються російські війська? Де вони зараз перебувають?



– У місті. Вони рухаються вулицями, окопуються та закріплюються у нашому місті.



– Сьогодні ви зверталися із закликом надати зелений коридор для постачання продуктів та вивезення постраждалих із Херсонщини, правильно? Яка є інформація на цю мить?

Ми намагалися залучити Червоний хрест, щоб можна було вивести двохсотих з Антонівського мосту, де були запеклі бої. Але не вивезли

– Зараз немає ніякої інформації. Ми чекаємо. Вчора ми намагалися залучити Червоний хрест, щоб можна було вивести двохсотих (загиблих – ред.) з Антонівського мосту, де були запеклі бої. Але не вивезли. Чекаємо наступного разу, щоб було з ким домовитися і поховати людей.



– Яка ситуація з пожежами?



– Пожежі за можливості гасимо, але не всі. Зараз у нас іде сніг і така мряка. Багато домівок залишились без струму. Ми спілкуємося з очільниками ОСББ, просимо, щоб розселяли людей до сусідів, щоб люди могли переночувати (у відносному комфорті – ред.).



– Херсонські волонтери казали нам, що місцеві жителі чинять спротив російським військам та виготовляють коктейлі Молотова. Який зараз дух у місті?

Захопили залізничний вокзал, річковий порт

– Люди дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої – важко сказати, що зараз з ними (цими людьми – ред.). Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт. Є великі питання, як ми будемо забезпечувати життєдіяльність нашого міста сьогодні-завтра.



– Ви залишаєтеся в міській раді. Чи вам страшно? Як себе взагалі почуваєте, ви, ваша команда? Чи очікуєте, що російські війська прийдуть по вас?



– Я зі своєю командою зараз перебуваю у міській раді, і ми відповідаємо на телефони, комунікуємо з людьми, з ДСНС. Рухаємося. Робимо усе, наскільки це можливо, щоб місто дійсно існувало, і для того, щоб була можливість виконувати ті функціональні зобов’язання, які покладені на виконавчу владу.

– Чому не вдалося вистояти Херсону?

– Херсон стоїть. Хто вам сказав, що він не встояв? Він стоїть.



– Те, що російські війська здійснили прорив, оточили місто…



– Нехай на це питання відповідають військові. Те, що ми робимо зі своєї сторони, ми дійсно зробили все, щоб інші міста нашої України змогли переформуватися і підготуватися до того, щоб дати відсіч окупантам.



– Що зі забезпеченням продуктами зараз в місті?

На полицях ще є продукти, але зайшли російські війська, які заходять в магазини і стягують усе до себе

– З продуктами зараз важка ситуація. На полицях ще є продукти, але зайшли російські війська, які заходять в магазини і стягують усе до себе.



– Ви підтверджуєте, що вони займаються мародерством?



– З того, що я зараз бачу на відео, це дійсно так. (З огляду на бойові дії, редакція не може отримати офіційного підтвердження про ці свідчення чи незалежно їх перевірити).