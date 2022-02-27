Російські військові хочуть використати жителів Херсона для захоплення міст – ОДА

Російські військові хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст, заявили в Херсонській обласній державній адміністрації.

«Окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил ТрО планують у найближчі дні організувати «евакуацію» жителів Херсона. Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси і відправити до Києва. Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка», – йдеться в повідомленні.

В ОДА закликали не виходити на «евакуації».

«Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити», – наголосили в ОДА.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли про порушення російськими військами гуманітарного права.



Згідно зі зведенням військового командування, російські військові «захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських і представників ДСНС, диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги».



Також повідомляють про використання російськими військами приміщень дитячих таборів та шкіл, розгортання артилерії та реактивних систем залпового вогню на спортивних майданчиках.

«У Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. В Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові. У напрямку Макарів-Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок», – повідомляв Генштаб.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.