Обстріл будинку в Харкові: загинула жінка, близько 20 людей евакуювали – ДСНС

Літня жінка загинула внаслідок обстрілу житлового будинку в Харкові, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, снаряд влучив у дев’ятиповерхівку на вулиці Бучми увечері 26 лютого. Обстріл зруйнував частину несучої стіни та сходові марші з другого по сьомий поверхи, пошкодив квартири на четвертому, п’ятому та шостому поверхах.

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«Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку біля 20 людей. На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі. У підвалі будинку ховались від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав», – повідомляє служба.

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що прокуратура фіксує воєнні злочини, вчинені в ході агресії Росії проти України, зокрема згадавши про обстріл житлового будинку в Харкові.