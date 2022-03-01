Влада Херсонщини повідомляє про обстріл житлових будинків російською армією

У Херсоні внаслідок обстрілів з боку російської армії близько 11-ї години вівторка сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на другому та третьому поверхах. У одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждали четверо людей, повідомляє Херсонська ОДА.

Голова міськради Херсона Ігор Коликаєв зазначив, що місто потребує допомоги.



«Для недопущення гуманітарної катастрофи терміново просимо вас звернутися до всіх можливих міжнародних гуманітарних місій та посприяти наданню «зеленого коридору» на території Херсонської області для забезпечення наступним переліком першочергових потреб: медикаментів та продуктів харчування», –написав Колихаєв у фейсбуці.



Він також попросив забезпечити безперешкодне вивезення та перевезення поранених і загиблих серед мирного населення та військових.



«За можливості просимо організувати евакуацію найбільш постраждалих громадян внаслідок військової агресії», - додав Колихаєв.

На початку доби 28 лютого в Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що російські військові хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв уночі 1 березня звернувся до жителів міста і запевнив, що «Херсон був і залишається українським».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.