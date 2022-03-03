Україна звертається до МАГАТЕ через захоплення російськими військами Чорнобильської АЕС

Україна розцінює захоплення Чорнобильської атомної електростанції як «ядерний тероризм» і просить Міжнародне агентство з питань атомної енергетики звернутися до НАТО. Про це йдеться в зверненні, яке оприлюднило державне підприємство «Енергоатом».

За повідомленням, Київ просить МАГАТЕ вимагати в Північноатлантичного альянсу закрити повітряний простір над українськими ядерними об’єктами.

«З метою повернення ситуації, пов’язаної з безпекою ядерних установок та об’єктів на майданчику ЧАЕС та в зоні відчуження, у правове поле, наполягаємо на здійсненні невідкладних рішучих дій щодо… звернення МАГАТЕ до НАТО з вимогою запровадити А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) над територією України з урахуванням ризиків та географії розташування атомних станцій НАЕК «Енергоатом», – йдеться у цитаті зі звернення, яке оприлюднило державне підприємство.

Звернення підписали міністр енергетики Герман Галущенко, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков та керівник «Енергоатому» Петро Котін.

Київ також вимагає від МАГАТЕ вжити дій для «негайного припинення вогню та недопущення наближення окупаційних військ на відстань ближче ніж 30 км від АЕС, а також активізації штабу при Центрі з інцидентів і аварійних ситуацій (ЦІАС МАГАТЕ) з координації дій для запобігання реалізації актів ядерного тероризму на ЧАЕС і гуманітарної та психологічної допомоги її персоналу.

«Факт захоплення відомої у всьому світі ЧАЕС має усі ознаки акту ядерного тероризму, вчиненого по відношенню до ядерних об’єктів ЧАЕС та її персоналу військовими формуваннями РФ», – наголошується у зверненні.

Його автори звертають увагу на те, що персонал ЧАЕС, який досі утримується російськими військами, морально виснажений і не може в повній мірі виконувати регламентні та ремонтні роботи. Це призводить до порушення радіаційного режиму і небезпеки для їхнього життя та здоров’я.

Українська сторона також наполягає на розірванні всіх відносин із усіма відповідальними за атомну енергетику громадянами Росії, які працюють в усіх структурах ООН.

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МАГАТЕ напередодні підтвердило отримання сповіщення від України про те, що персонал ЧАЕС, захоплений росіянами, продовжує залишатися на станції. Агентство цитує директора Рафаеля Маріано Ґроссі, який висловлює «дедалі більшу тривогу» за здоров’я цих працівників і їхню здатність безпечно та ефективно працювати.

«МАГАТЕ продовжує уважно стежити за розвитком подій в Україні з особливим фокусом на безпечність та надійність її атомних реакторів. МАГАТЕ залишається в постійному контакті зі своїм партнером і продовжить регулярно оновлювати інформацію щодо ситуації в Україні», – йдеться в заяві агентства.

Увечері 24 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС.

Державна інспекція ядерного регулювання України одразу ж повідомила Міжнародному агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ), що близько 17-ї години «внаслідок військового нападу всі об’єкти ДСП ЧАЕС, що розташовані у зоні відчуження, були взяті під контроль збройними силами без розпізнавальних знаків».

Серед цих обʼєктів – сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.