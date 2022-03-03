Подоляк вказав на «ціну незакритого неба над Україною»

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав 3 березня у твітері, що «ціною незакритого неба над Україною» є приблизно мільйон біженців і руйнування історичних центрів великих міст України.

За 7 днів від початку вторгнення Росії з України виїхали, за даними представниці Управління Верховного комісара ООН з питань біженців Шабі Манту, близько мільйона людей.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, до країни прибули, за оцінками, близько 500 тисяч громадян України. Понад 100 тисяч українців перетнули кордони Угорщини, кількадесят тисяч вирушили до Молдови, Румунії та Словаччини. Громадяни України мають право на безвізовий вʼїзд до країн ЄС, тому їх пропускають через кордони безперешкодно. Місцева влада та неурядові організації допомагають знайти для них ночівлю, харчі, одяг. У ЄС звучать пропозиції про те, щоб усім українцям, які рятуються від війни, були надані права тих, хто звернувся за політичним притулком – навіть якщо формально вони не подаватимуть такого прохання.

28 лютого верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді заявив, що загальна кількість українських біженців може сягнути 4 мільйонів людей.

За даними влади України, число загиблих унаслідок бойових дій мирних жителів досягла 2 тисяч. Ці дані наразі не можуть бути підтверджені незалежними джерелами.

Станом на 1 березня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви (227 загиблих, у тому числі 15 віком до 18 років) серед мирного населення за час російської повномасштабної військової агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 березня знову повторив думку, що Північноатлантичний альянс має оголосити повітряний простір над Україною зоною заборони польотів.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не планують оголошувати повітряний простір України безпілотною зоною, тому що для цього доведеться залучати американські війська.

Вранці 3 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», яківін перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».