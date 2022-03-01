ООН просить 1,7 млрд доларів на допомогу постраждалим через вторгнення РФ в Україну

Організація Об’єднаних Націй подала заявку на надзвичайну допомогу в 1,7 мільярда доларів гуманітарної допомоги для постраждалих від вторгнення Росії в Україну.

«Це найтемніша година для народу України», – заявив голова гуманітарної служби ООН Мартін Ґріффітс 1 березня.

«Нам потрібно посилити нашу відповідь зараз, щоб захистити життя і гідність звичайних українців. Ми повинні відповісти співчуттям і солідарністю», – наголосив він.

Агентство ООН у справах біженців повідомляє, що понад 660 тисяч біженців втекли з України після того, як Росія почала неспровокований наступ 24 лютого, а ще близько мільйона, за оцінками, стали внутрішньо переміщеними особами у той час, як бойові дії точаться в багатьох районах країни.

Крім того, за оцінками ООН, 12 мільйонів людей всередині України потребуватимуть допомоги і захисту, тоді як понад чотири мільйони українських біженців можуть потребувати захисту і допомоги в сусідніх країнах у найближчі місяці.

«Це може стати найбільшою кризою з біженцями в Європі у цьому столітті», – сказав голова УВКБ ООН Філіппо Ґранді.

«Хоча ми бачимо величезну солідарність і гостинність сусідніх країн у прийомі біженців, у тому числі з боку місцевих громад і приватних громадян, для допомоги і захисту новоприбулих буде потрібно набагато більше підтримки», – додав він.

Відповідно до звернення, УВКБ ООН просить 1,1 мільярда доларів на допомогу шести мільйонам людей в Україні протягом перших трьох місяців.

Міжвідомчий план реагування передбачає щонайменше 550,6 мільйона доларів на допомогу біженцям у Польщі, Молдові, Угорщині, Румунії, Словаччині й інших країнах регіону, які щодня приймають тисячі людей з України.