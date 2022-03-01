США ще не запровадили енергетичні санкції проти Росії, але розглядають таку можливість – Білий дім

Сполучені Штати не запроваджували наразі санкцій проти Росії, але така можливість розглядається, заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Ми не вжили жодних кроків у питанні санкцій в енергетичному секторі, почасти тому що зважуємо такий крок. Це не означає, що вони не обговорюються. Вони розглядаються, але європейці, наприклад, дуже занепокоєні подальшим стрибком ців. Так, ціни зросли на 335% за останній рік і на 26%за останні п’ять днів», – зазначила Псакі.

Вона додала, що Вашингтон мусить зважити всі чинники, розглядаючи можливе ухвалення додаткових кроків.

Речниця Білого дому також повторила, що США не планують оголошувати повітряний простір України безпілотною зоною. Це означало б залучення американських військ, тоді як президент Джо Байден «чітко дав зрозуміти», що не надсилатиме війська США для ведення війни з Росією, сказала вона.

«Для створення забороненої для польотів зони потрібне розгортання збройних сил США для забезпечення її дотримання, що буде потенційно прямим конфліктом і потенційною війною з Росією, частиною чого ми не хочемо бути», – пояснила Псакі.

Водночас речниця Білого дому звернула увагу на те, що США є «найбільшим надавачем допомоги України, і президент Байден за останній рік надав Україні більше допомоги в області безпеки, ніж будь-коли в історії США».

За її словами, Вашингтон працює над тим, аби прискорити постачання в рамках останнього пакету допомогу, затвердженого президентом Байденом. Очікується, що обладнання, передбачене цим пакетом, почне надходити до України протягом наступних кількох днів.

Псакі також прокоментувала наказ російського президента про приведення ядерних сил Росії в режим спеціального несення бойового чергування. Вона назвала таку риторику провокаційною та небезпечною.

«Ми аналізуємо наказ президента Путіна і наразі не бачимо причин для зміни наших власних рівнів готовності ядерних сил. Важливо пам’ятати, що протягом останніх кількох місяців і років, коли в нас були серйозні розбіжності з Росією по цілій низці питань, Росія і США давно погодилися з тим, що застосування ядерної зброї матиме руйнівні наслідки, і багато разів заявляли, в тому числі раніше цього року, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести», – нагадала речниця.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».