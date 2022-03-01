Американські кіновиробники Disney і Warner Bros. оголосили, що не покажуть росіянам свої нові фільми

Американський кіновиробник Disney заявив 28 лютого, що «призупиняє» по з фільмів у Росії. Таким чином, Disney став першою голлівудською студією, яка публічно зважилася на таке рішення. Кіностудія Warner Bros., яка раніше планувала показати нового «Бетмена» в Росії, змінила рішення невдовзі після повідомлення Disney і також заявила про паузу в показах премʼєр у цій країні.

«Враховуючи неспровоковане вторгнення в Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо показ фільмів у кінотеатрах Росії, у тому числі майбутнього «Почервоніння» від Pixar», – ідеться у заяві Disney. «Почервоніння» мало вийти в Росії 10 березня.

«Бетмен» з Робертом Паттінсоном у головній ролі мав з’явитися в російських кінотеатрах уже в цей четвер, 3 березня. Спочатку керівники Warner стверджували, що маркетингова кампанія вже була повністю проведена в країні і що кінотеатри в Росії не належать уряду.

«Ми продовжимо стежити за ситуацією в міру її розвитку. Ми сподіваємося на швидке та мирне припинення цієї трагедії», – ідеться в заяві WarnerMedia.

Росія є невеликим із касової точки зору ринком. За даними IMDBpro, бази даних кіноіндустрії, «Вільний хлопець» (Free Guy) був найкращим релізом Disney торік. У Росії він зібрав 11,2 мільйона доларів, що становить близько 3% від загальносвітового валового збору на суму 331,5 мільйона доларів.

До пандемії Росія була девʼятим ринком для Голлівуду за межами США, за даними Асоціації кіно. У 2019 році продаж квитків на американські фільми в Росії склав близько 900 мільйонів доларів. На зовнішньому ринку номер один, у Китаї, продажі голлівудських студій склали 9,3 мільярда доларів у 2019 році.