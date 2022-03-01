США вислали 12 російських дипломатів при ООН за звинуваченням у шпигунстві

Дванадцятьом членам дипломатичної місії Росії при ООН наказано залишити Сполучені Штати до 7 березня. Їх звинуватили в тому, що вони є «оперативниками розвідки», які займаються шпигунством.

У місії США при ООН заявили, що дипломати, яким було наказано залишити країну, «зловжили своїми привілеями проживання у Сполучених Штатах, беручи участь у шпигунській діяльності, яка завдає шкоди нашій національній безпеці».

Місія заявила, що висилка «розроблялася протягом кількох місяців» і відповідала угоді Сполучених Штатів з Організацією Об’єднаних Націй як приймаючою сторони ООН.

Висилку було вперше підтверджено заступником посла США Річардом Міллсом.

«Ті дипломати, яких попросили залишити Сполучені Штати, займалися діяльністю, яка не відповідала їхнім обов’язкам і зобов’язанням як дипломатів», – заявив Міллс Раді Безпеки ООН.

Міллс сказав, що їх попросили покинути США, «щоб вони не завдали шкоди національній безпеці приймаючої країни», додавши, що рішення було ухвалено у повній відповідності до угоди штаб-квартири ООН.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав це «грубим порушенням» угоди ООН зі США як приймаючої сторони Організації Об’єднаних Націй, і порушенням Віденської конвенції, що регулює дипломатичні відносини.

Посол Росії в США назвав висилку «ворожим кроком» і заявив, що Москва «повністю відкидає» претензії США.

Про цей крок було оголошено того ж дня, коли Генасамблея ООН розпочала позачергові дебати щодо резолюції про «агресію» Москви в Україні.

Формулювання необов’язкової резолюції було пом’якшене, щоб спробувати залучити максимальну підтримку. Формулювання що ООН «рішуче засуджує» російську агресію замінили на «жалкує».

Постійний представник України в ООН закликав країни підтримати резолюцію.

«Якщо Україна не виживе, ООН не виживе. Не майте ілюзій», — сказав Сергій Кислиця.

Прихильники резолюції сподіваються, що за неї проголосують щонайменше 100 осіб, хоча очікується, що країни, включаючи Сирію, Китай, Кубу та Індію, або підтримають Росію, або утримаються.