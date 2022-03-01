Еліна Світоліна вимагає від тенісних федерацій виконання рішення МОК щодо Росії та Білорусі

Перша ракетка України Еліна Світоліна вимагає від Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), Жіночої тенісної асоціації (WTA) та Міжнародної федерації тенісу (ITF) виконання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо участі росіян і білорусів у змаганнях лише як нейтральних спортсменів.

«Ми, українські гравці, звернулися до ATP, WTA та ITF з проханням дотримуватися рекомендацій МОК щодо прийняття громадян Росії чи Білорусі лише як нейтральних спортсменів, без демонстрації будь-яких державних символів, кольорів, прапорів чи гімнів», – вказала Світоліна і додала, що не вийде на корт на турнірі в мексиканському Монтерреї, де в першому колі мала зустрітися з росіянкою Анастасією Потаповою.

«Я хочу віддати належне всім гравцям, особливо росіянам і білорусам, які мужньо висловили свою позицію проти війни. Їхня підтримка вкрай необхідна», – наголосила перша ракетка України.

В іншому повідомленні Світоліна вказала, що зобовʼязується перераховувати призові, зароблені на наступних турнірах, «щоб підтримати нашу армію і гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну».

Раніше на матчі чемпіонату Португалії з футболу вболівальники «Бенфіки» влаштували овацію форварду збірної України Роману Яремчуку під час його виходу на поле. З українськими прапорами та гаслами проти війни вийшли на поєдинок англійської премʼєр-ліги «Евертон» та «Манчестер Сіті», за які виступають гравці національної команди Віталій Миколенко і Олександр Зінченко.