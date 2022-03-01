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Статуя Свободи у Франції «одягла» синьо-жовту мантію

Оригінальна, нью-йоркська Статуя Свободи, архівне фото

Статуя Свободи у французькому місті Кольмар відтепер має синьо-жовту мантію. Про це 1 березня у твітері повідомив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, проілюструвавши повідомлення фотографією.

Статуя Свободи у місті Кольмар є встановленою в 2004 році реплікою всесвітньовідомої Статуї Свободи у Нью-Йорку. Створення копії було приурочене до 100-річчя від дня смерті уродженця Кольмара, скульптора Фредеріка Огюста Бартольді, який створив оригінальну Статую Свободи у США.

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