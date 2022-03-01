«Противник не досяг успіху на жодному з напрямків» – Генштаб ЗСУ про ситуацію на початок доби 1 березня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив уночі 1 березня, що станом на початок першого дня весни «противник не досяг успіху на жодному з напрямків».

«Попри те, що противник втрачає наступальний потенціал, він продовжує завдавати вогневих уражень по військових та цивільних обʼєктах і продовжує вести розвідку літаками Космічно-повітряних сил Збройних сил Росії, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь. Враховуючи, що противник не полишає прагнень щодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потенціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж державного кордону України», – ідеться у зведенні.

Ситуація навколо Києва залишається напруженою, відзначають у Генеральному штабі. «На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ у напрямку столиці. Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфраструктури та нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права», – інформують українські військові.

Вони також відзначають, що «в акваторії Чорного моря, в зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування».

Російські військові наразі не подають зведень про активність своїх сил деінде в Україні, крім Донецької та Луганської областей. Вони також не повідомляють про жертви серед цивільних унаслідок своїх ракетних ударів.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.