Гуманітарні організації ООН разом із партнерами продовжують свою роботу в Україні. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого гуманітарній ситуації в Україні, заявив Філіппо Гранді, верховний комісар ООН у справах біженців, повідомляє «Голос Америки».

«Багато з них були переміщені, і нові атаки, можливо, змусять їх переміщатися далі, але вони продовжують робити свою роботу, як тільки з`являється невеличке безпечне вікно, яке дозволяє поширювати гуманітарну допомогу. Але ми знаємо, що ми навіть близько не наблизилися до забезпечення потреб українців, у тому числі і тих, хто був змушений залишити домівки в останні кілька днів», – повідомив він.

За його словами, ситуація розвивається дуже швидко, а умови небезпечні. Це не дозволяє агенціям та неурядовим організаціям систематично надавати гуманітарну допомогу.

520 тисяч українців уже шукають порятунку від війни в інших країнах. «І цифри зростають дуже швидко: година за годиною з четверга. Я працюю з біженцями майже 40 років, але я зрідка бачив такий швидкий відтік людей. Найбільший у Європі з часів Балканських воєн», – додав він.

За його даними, більш як 280 тисяч українців виїхали до Польщі, 94 тисячі – до Угорщини, 40 тисяч – до Молдови, 34 тисячі – до Румунії, 30 тисяч – до Словаччини. Решта – в інших європейських країнах. «Я хочу подякувати урядам цих країн та громадянам – поляками, угорцям, румунам, словакам і іншим – за їхню допомогу та прояви людяності. Я закликаю уряди продовжувати забезпечувати доступ для тих, хто залишає Україну», – додав він.

За його оцінками, через складну ситуацію потік біженців з України продовжиться. «Ми зараз прогнозуємо ще до чотирьох мільйонів біженців у найближчі дні та тижні», – розповів комісар.

1 березня ООН також розпочне кампанію по збору коштів для подолання цієї гуманітарної кризи. ООН уже виділила 20 млн доларів із Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації для України. Ще 3,5 млн доларів направила на закупівлю та доставку невідкладних предметів медичного призначення Всесвітня організація охорони здоров'я.

США також вже заявили про надання додаткових 54 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні. «USAID здійснює перевезення та розміщення допомоги, яка особливо необхідна людям похилого віку та людям обмеженими можливостями, а також – переміщеним особам в умовах зими. Це лише початок, і ще багато чого попереду», – заявив під час засідання заступник постійної представниці США при ООН Річард Міллс.

Комісар Євросоюзу з питань урегулювання криз Янез Ленарчич заявив 27 лютого, що війна Росії проти України може перевести в статус переміщених осіб «понад сім мільйонів людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».