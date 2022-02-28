За добу західний кордон України перетнули близько 120 тисяч людей – ДПСУ

Більше ніж 120 тисяч людей перетнули державний кордон України на західній ділянці минулої доби, повідомили в Державній прикордонній служби України.

Там уточнюють, що до загострення гуманітарної ситуації пасажиропотік був на рівні 50 тисяч людей.

«110 тисяч громадян оформлені прикордонниками на виїзд з України, з яких майже 90 тисяч українці. При цьому найбільший пасажиропотік відбувається на польській ділянці, минулої доби – 68 тисяч осіб», – йдеться в повідомленні.



За інформацією прикордонної служби, максимально спростили прикордонне оформлення, в першу чергу жінкам та дітям, зокрема мінімізували перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни.

«Майже в усіх пунктах пропуску забезпечено оформлення пішоходів. На кордоні з Угорщиною додатково цілодобово запрацювали два пункти пропуску» – додали в ДПСУ.



25 лютого через введення воєнного стану українським чоловікам 18 – 60 років обмежили виїзд із країни.

В Україні запроваджений воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.