ДПСУ: Україна закриває усі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та біля невизнаного Придністров'я

Через російську агресію Україна з 28 лютого закриває усі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та біля невизнаного Придністровʼя. Про це 27 лютого повідомляє Державна прикордонна служба України з посиланням на відповідне розпорядження Кабінету міністрів.

«Це стосується і окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких «Бориспіль», «Київ»(Жуляни), «Харків», «Одеса», «Львів» та інші.

Водночас буде забезпечено можливість пропуску громадян України на територію України», – повідомляють українські прикордонники.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».