Українським чоловікам 18 – 60 років обмежили виїзд із країни –  ДПСУ

Державна прикордонна служба повідомила, що через введення воєнного стану, тимчасово, обмежили виїзд з України окремої категорії громадян.

«Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Уточнюють, що така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.

В Україні з 24 лютого введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку того ж дня президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.



24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».