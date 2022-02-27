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ДПСУ: для виїзду за кордон автом потрібен поліс страхування – «зелена карта»

Черга з автомобілів на польсько-українському кордоні, 25 лютого 2022 року

Державна прикордонна служба нагадує, що для виїзду за кордон автомобілем потрібен поліс страхування – «зелена карта».

«Узв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями. Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування – «зеленої карти», – йдеться в повідомленні.

26 лютого верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді. повідомив, що Україну залишили 150 тисяч біженців, вони вирушили до сусідніх країн, найбільше – до Польщі.

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