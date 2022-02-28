«Енергосистема Європи від Маріуполя до Лісабона» – голова «Укренерго» про приєднання України до енергосистеми ЄС

Приєднання енергосистеми України до енергомережі ENTSO-E, яке передбачається вже за кілька тижнів на тлі військової агресії Росії, стане історичним рішенням, здатним допомогти у війні та стати оптимальним рішенням на майбутнє, заявив 28 лютого голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Приєднання України до енергомережі ENTSO-E стане історичним рішенням та свідченням того, що Україна є невідʼємною частиною європейського простору. Енергосистема Європи простягнеться від Маріуполя до Лісабона. До цього рішення «Укренерго» та вся енергетична галузь готувалася шість років», – сказав Кудрицький, слова якого цитує пресслужба компанії у повідомленні в понеділок пізно увечері.

Він зазначив, що за час підготовки до інтеграції Україна інвестувала понад 700 мільйонів євро у розвиток електроенергетичної інфраструктури, зміцнила кіберзахист енергообʼєктів, виконала всі ключові технічні умови для неї.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон 28 лютого у Брюсселі на пресконференції після закінчення Європейської ради з енергетичних питань заявила, що надзвичайна синхронізація енергосистеми України з європейською ENTSO-E може бути проведена за кілька тижнів.

Єврокомісар зауважила, що з боку міністрів цьому була широка підтримка. «Тому ми просуватимемося вперед, щоб приєднати українську систему якнайшвидше», – зазначила Сімсон.

Міністри енергетики ЄС 28 лютого у Брюсселі зібралися на позачергове засідання, щоб обговорити енергетичну ситуацію у Європі на тлі військової агресії Росії проти України.

Україна після успішного виконання програми тестування роботи енергосистеми країни разом із молдовською енергосистемою в ізольованому режимі на тлі військової агресії Росії відмовилася підключатися назад до енергосистем РФ та Білорусі.