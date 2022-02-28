Назву театру імені Лесі Українки змінили: тепер без «російської драми»

Керівник і колектив Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки вирішили змінити назву театру.

Тепер театр матиме назву: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Відповідну заяву опублікувати на сайті театру.

«У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки», – заявив генеральний директор, художній керівник театру Михайло Резнікович.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав всіх наслідувати такий приклад.

«Підставою для офіційної зміни назви закладу у державному реєстрі юридичних осіб є наказ МКІП про внесення відповідних змін до статуту театру. Чекаю на такий наказ від керівництва і вже готовий його підписувати», – написав Ткаченко.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».