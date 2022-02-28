Колона російської військової техніки рухається з Криму у бік материкової України

Колона російської військової техніки рухається з окупованого Криму у бік материкової України, повідомив кореспондентові Радіо Свобода Крим.Реалії очевидець.

За словами джерела, колона рухається у напрямку Каланчака. Очевидець уточнив, що йдеться про «важку» техніку. Точніше визначити, про яку саме – не вдалося через несприятливі погодні умови: йшов сніг.

Співрозмовник кореспондента КР розповів також, що в Армянську російські військові сьогодні закуповувалися у супермаркетах. За його словами, йдеться про молодих людей, частина з них була у цивільному одязі.

Інший очевидець, ім’я якого відоме редакції, підтвердив, що напередодні колона російської бронетехніки й автомобілів забезпечення пройшла Красноперекопськ і на цілий день зупинилася перед Армянськом. Сьогодні вона рушила далі у напрямку материкової України.

У Криму 26 лютого трасою «Таврида», у напрямку від Севастополя до Бахчисарая, проїхали кілька автоколон російських військових «Камазів», призначених для перевезення особового складу, про що повідомляли кореспонденти Крим.Реалії. На бортах всіх російських військових транспортних засобів були знаки у вигляді латинської літери «Z».

Раніше агентство Reuters повідомило, що на півночі Криму в Армянську та Красноперекопську помічено значну кількість російської військової техніки з маркуванням «Z», яку Росія перекидає на материкову частину України. На відео, опублікованому агентством, за його інформацією, перша російська військова колона з літерами «Z» рухалася у бік материкової України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.