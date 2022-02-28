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Перша партія станцій Starlink прибула в Україну – Федоров

27 лютого Ілон Маск, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX погодився надати Україні термінали ​Starlink

Станції супутникового інтернету Starlink прибули в Україну, повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах», – написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

27 лютого Ілон Маск, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX, яка будує космічний транспорт і надає комунікаційні послуги, погодився надати Україні термінали ​Starlink. Про це його раніше публічно попросив віцепрем’єр–міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Starlink тепер доступний для України. Більше терміналів в дорозі», – написав Ілон Маск у Twitter, відповідаючи на прохання українського урядовця.

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Starlink – це глобальна супутникова система, яку запустила компанія SpaceX для забезпечення високошвидкісним супутниковим доступом в інтернет у місцях, де він недоступний.

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