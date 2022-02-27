Meta обмежила доступ до сторінок кількох державних медіа РФ на території України

Компанія Meta (раніше – Facebook) обмежила доступ до акаунтів кількох російських державних медіа на території України.

Відповідне повідомлення опублікував сайт компанії. Також його поширив один із керівників компанії Нік Клегг у твітері.

«Ми контактували з урядом України. На їхнє прохання, ми обмежили доступ до кількох акаунтів в Україні, зокрема тих, що належать деяким російським державним медіа організаціям. Ми також розглядаємо інші запити уряду щодо обмеження російських державних ЗМІ», – йдеться в повідомленні компанії.

Які саме сторінки російських державних медіа заблокували – не вказано.

Нік Клегг додав, що розглядають також інші запити українського уряду щодо обмеження російських ЗМІ, які контролює держава.

25 лютого корпорація Meta Platforms, якій належить соціальна мережа Facebook, заборонила російським державним медіа розповсюджувати рекламу й отримувати доходи від реклами на її платформах.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».