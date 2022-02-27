Українські хакери «поклали» десятки стратегічних сайтів Білорусі – Федоров

Українські хакери унеможливили роботу десятків стратегічних сайтів Білорусі. Про це 27 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Нацбанк Білорусі приліг, як і десятки других стратегічних сайтів. Українські кіберспеціалісти — найкращі», – написав він.

Раніше 27 лютого президент Білорусі Олександр визнав, що з території Білорусі запустили ракети по території України. Він назвав ці запуски «вимушеним кроком».

При цьому Лукашенко каже, що не знає, скільки ракет було запущено по території України, а про танки та іншу російську військову техніку, яка вільно пересувається білоруськими дорогами, нічого не сказав, інформує Білоруська служба Радіо Свобода.

«Дійсно, з території чорнобильських приблизно районів, де були на навчаннях російські війська, були запущені дві чи три ракети», – сказав Лукашенко, виступаючи на виборчій дільниці після голосування на «референдумі» щодо змін до конституції.

За словами Лукашенка, це було зроблено через те, що «на українській стороні за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю розгорнулися ракетні дивізії».

Лукашенко також заявив, що в Україні немає ні білоруських солдатів, ні зброї, ні боєприпасів.

При цьому він сказав, що в Україні нібито відловлюють і б’ють росіян і білорусів. «Україна ніби штовхає Білорусь на спецоперацію із захисту своїх громадян», – сказав Лукашенко.

Президент Зеленський у зверненні до громадян Білорусі 27 лютого заявив, що Мінськ не може бути майданчиком для переговорів із припинення війни, яку розпочала Росія проти України, бо «саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, гелікоптери, техніка» під час масштабного вторгнення РФ.