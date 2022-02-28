Сер Пол Маккартні: #StandwithUkraine

Легендарний британський музикант, один із учасників гурту «Бітлз» сер Пол Маккартні висловився на підтримку України.

«Згадую, як грав для наших друзів в Україні на майдані Незалежності у 2008 році, та думаю про них у ці важкі часи. Ми шлемо свою любов і підтримку», – написав Маккартні в соціальних мережах, додавши хештеґ #StandwithUkraine.

«Дякуємо вам, сер Пол Маккартні, від серця кожного українця, багато з яких є вашими шанувальниками. Ми горда нація, яка ніколи не повернеться Back in the USSR», – відреагувало на це посольство України у Великій Британії, обігруючи назву відомої пісні Маккартні.

Раніше Україну підтримали багато інших публічних осіб – акторів, музикантів, спортсменів. Серед них – вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаґґер.

На матчі чемпіонату Португалії з футболу вболівальники «Бенфіки» влаштували овацію форварду збірної України Роману Яремчуку під час його виходу на поле. З українськими прапорами та гаслами проти війни вийшли на поєдинок англійської премʼєр-ліги «Евертон» та «Манчестер Сіті», за які виступають гравці національної команди Віталій Миколенко і Олександр Зінченко.