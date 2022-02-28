Португалія: уболівальники «Бенфіки» влаштували овацію Роману Яремчуку, капітан передав йому свою повʼязку (відео)

Уболівальники португальської «Бенфіки» влаштували хвилинну овацію як представнику України форварду національної української команди Роману Яремчуку, який виступає за цей клуб. Це сталося на 61-й хвилині переможного (3:0) поєдинку чемпіонату Португалії проти команди «Віторія» (Гімараєш), коли нападник вийшов на заміну.

Багато вболівальників тримали прапори України, а також власноруч виготовлені синьо-жовті плакати з написами Stop war та іншими антивоєнними гаслами

Під час заміни капітан лісабонського клубу бельгієць Ян Фертонген передав Яремчукові свою капітанську повʼязку. Українець ледь стримав сльози, що можна побачити на відео, поширеному офіційним твітером «Бенфіки».

Раніше цього тижня Яремчук врятував «Бенфіку» від поразки в матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти нідерландського «Аякса» (2:2), після чого продемонстрував національний герб України на своїй майці.