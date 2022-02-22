Польща, Чехія і Словаччина виступили із заявами на адресу Росії через рішення щодо визнання «ЛДНР»

Президент Польші Анджей Дуда назвав рішення президента Росії Володимира Путіна «визнання незалежності» угруповань «ЛНР» і «ДНР» таким, що підриває порядок у Європі і вимагає «єдності і рішучої позиції» НАТО, ЄС та всього європейського регіону.

На думку президента Польщі, «лише тверда позиція і політичний захист України може затримати агресора. Санкції негайно!», – написав він у твітері.

При цьому Анджей Дуда наголосив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, якого запевнив, що Україна має від Польщі тверду підтримку.

Міністерство закордонних справ Чехії також заявило, що рішуче засуджує визнання Кремлем «незалежності» так званих «Донецької та Луганської народних республік».

Таке визнання є «явним порушенням Хартії ООН, Мінських домовленостей і Будапештського меморандуму 1994 року», йдеться в заяві чеського МЗС.

«Після незаконої окупації й анексії Криму у 2014 році йдеться про дальший крок, яким Російська Федерація довготривало ігнорує головний принцип міжнародного права і свої власні зобов’язання, що стосуються територіальної цілісності і суверенітету України», – наголошує МЗС Чехії і закликає Росію повернутись за стіл переговорів «в інтересах безпеки всього континенту».

Також прем’єр-міністр Чехїі Петр Фіала у твітері заявив про «про порушення міжнародного права і про акт агресії щодо сусідньої суверенної країни».

Словаччина також заявила, що відкидає рішення Росії. Словацьке МЗС у своїй заяві наголосило, що такий крок Москви є неприйнятним і розходиться із «декларованим інтересом шукати конструктивні рішення в дипломатичному діалозі у відповідних міжнародних форматах».

«Наша принципова закордонно-політична позиція – підтримка політичного суверенітету, незалежності і територіальної ціліснісності нашого сусіда – України», – йдеться у заяві.

Напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала рішення Москви щодо ОРДЛО «грубим порушенням міжнародного права». У Європейському Союзі та Сполучених Штатах заявили про відповідь санкціями проти Росії.

21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

МЗС України заявило, що рішення РФ про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, засідання ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки». За словами президента, Україна кваліфікує дії Москви як порушення свого суверенітету та територіальної цілісності. Він припустив, що вони можуть означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках «нормандського формату».