Генсекретар НАТО засуджує рішення Росії про визнання угруповань на Донбасі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 21 лютого виступив із заявою, в якій засудив рішення Росії визнати збройні угруповання «ЛНР» та «ДНР», що контролюють частину територій на сході України.

«НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – сказав глава альянсу.

Столтенберґ заявив, що дії президента Володимира Путіна ще більше підривають зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушують Мінські угоди, стороною яких є Росія».

НАТО, США та інші західні офіційні особи звинуватили Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону. Москва звинуватила НАТО та Захід у дестабілізації регіону і зажадала юридичних гарантій, що НАТО не прийме Україну в члени та виведе свою зброю та інфраструктуру з частин Східної Європи.

Оголошуючи свої плани визнати «незалежність» так званих «ЛНР» та «ДНР», Путін заявив, що НАТО «повністю проігнорувало» вимоги Москви про безпеку. Укази Путіна про «визнання» незаконних збройних угруповань, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками.

«Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну», – сказав Столтенберґ.

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Конституція України включає пункт про прагнення членства в НАТО з 2019 року, і президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав альянс дозволити вступ України.