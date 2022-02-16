Столтенберґ про війська Росії біля України: кількість продовжує зростати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 16 лютого заявив, що, за оцінками альянсу, кількість російських військових поблизу кордонів України «продовжує збільшуватися».

На початку дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі Столтенберґ знову закликав Москву довести, що вона відводить війська.

«Поки ще неясно, чи відводить Росія сили... Наразі ми бачимо, що вони збільшили кількість військ, і більше військ на підході», – сказав генсекретар.

За його словами, у НАТО вітатимуть відведення сил, якщо воно підтвердиться. «Вони завжди переміщували сили туди-сюди, тому лише те, що ми бачимо переміщення сил, бойових танків, не підтверджує реального відведення», – наголосив він.

Напередодні президент США Джо Байден від час звернення ввечері 15 лютого заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак деескалації на українсько-російському кордоні.

Він додав, що російські війська, які, за його оцінками, становлять понад 150 тисяч осіб, залишаються «на дуже загрозливих позиціях».

Росія заперечує плани вторгнення. 14 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про готовність продовжити переговори із Заходом щодо так званих «гарантій безпеки» Росії і додав, що «шанси на домовленості є».

Про готовність Путіна продовжувати переговори в інтерв’ю CNN також заявив його речник Дмитро Пєсков. А Міноборони Росії 15 лютого заявило про повернення в місця дислокації частини своїх військ біля кордонів України. При цьому там додали, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

Натомість у Державному департаменті США у відповідь на заяви Москви наголосили на необхідності деескалації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що Київ має побачити відведення військ, тоді повірить у деескалацію.