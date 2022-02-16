Кремль заявляє, що визнання «ЛДНР» не корелюється з Мінськими угодами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» не корелюєтьсям з Мінськими домовленостями.

«Безумовно, визнання не корелюється з Мінськими угодами. Це дійсно так... Президент (Путін – ред.) сказав, що головним завданням є реалізація мінського комплексу заходів», – заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи Кремль згоден із тим, що визнання «незалежності» «ЛДНР» буде порушенням Мінських угод.

Крім того, як заявив речник Путіна, якого 16 лютого цитують російські ЗМІ, чіткого регламенту щодо необхідності письмової відповіді президента Росії на звернення Держдуми щодо визнання «ЛНР» і «ДНР» немає.

За словами Пєскова, Путін отримав звернення і взяв його до відома.

Російський президент напередодні також прокоментував заклик Держдуми до нього визнати незалежність угруповань «ДНР» і «ЛНР».

За словами Путіна, депутати Думи «тонко відчувають виборців», які, за його словами, співчувають мешканцям Донбасу. При цьому він сказав, що розраховує на виконання Мінських угод (вони не передбачають незалежність контрольованих бойовиками територій).

Путін сказав про це на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який назвав можливе визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» порушенням Мінських угод та «політичною катастрофою».

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ. 351 депутат Держдуми ухвалив постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки».

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що, визнавши незаконні збройні угруповання, Москва свідомо вийде з Мінських домовленостей.

«Визнання Росією так званих «ЛДНР» означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери», – заявив він.

При цьому, згідно з позицією МЗС, таке визнання з боку Кремля не матиме правових наслідків.

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